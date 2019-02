Equipo periodístico de Univisión fue retenido en Miraflores

Un grupo periodístico del canal de noticias estadounidense Univisión, fue retenido en el Palacio de Miraflores por órdenes de Nicolás Maduro.

“Un grupo periodístico de Univisión, encabezado por Jorge Ramos, está arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores en Caracas porque a Nicolás Maduro no le gustaron sus preguntas. También están confiscados los equipos técnicos”, denunció en Twitter el presidente de Univisión Noticias, Daniel Coronell.

Los periodistas fueron identificados como Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta, quienes se encontraban realizando una entrevista a Maduro cuando se ordenó su detención debido a las preguntas que realizaron.

El canal de noticias indicó que se comunicó con el dirigente oficialista Jorge Rodríguez y este les comunicó que la medida ocurrió luego de que Ramos calificara a Maduro como un dictador y asesino en repetidas oportunidades.

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews, is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn't like the questions. Their technical equipment was also confiscated. https://t.co/c45tB0E4er