Enfermera de Chávez: Ganaba muy bien, pero no tenía tiempo para gastarlo

Claudia Patricia Díaz Guillén, Abogada graduada de derecho en la Universidad Central de Venezuela, licenciada en enfermería, maestría en finanzas y enfermera del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez; pide no ser extraditada de España a Venezuela porque en el país "no hay Estado de Derecho".

Díaz Guillén tiene su residencia en el centro de Madrid, donde vive con su marido. El matrimonio está bajo investigación por el juez Jaime Serret, magistrado del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, por el presunto crimen de blanqueo de capitales, debido a la compra de una vivienda de 1.8 millones de euros.

A pesar de ello, la enfermera de Chávez aseguró, en una entrevista al diario El Mundo, que no se ha robado dinero de las arcas públicas de Venezuela.

"Ni un bolívar. Ni un dólar (me llevé)", indicó Díaz, y agregó que sus ahorros en la banca venezolana se transformaron, debido a la hiperinflación, en "cinco dólares o cinco euros". Los apartamentos que compró en el país ahora fueron ocupados por personal del gobierno de Nicolás Maduro.

Justifica la mayor parte de su dinero a la familia adoptiva de su esposo, Adrían Velásquez, ex miembro del cuerpo castrense y antiguo funcionario de la Guardia Presidencial de Chávez. Díaz Guillén también se refirió a él, en la entrevista, como un "comerciante".

Lo que solicita a las autoridades españolas es claro: "Nosotros no hemos huido de la Justicia española, la hemos enfrentado. Lo que no queremos es que nos lleven a Venezuela, un país donde no hay una Estado de derecho, ni se respetan los derechos humanos".

