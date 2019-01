10 de enero de 2013: seis años después

Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, sostuvo este martes que las interrogantes sobre si Nicolás Maduro debería volver a juramentarse como presidente de Venezuela se repiten luego de seis años.

Cochez indicó, mediante un artículo de opinión, que las elecciones presidenciales de 2012 fueron un fraude. Reiteró que Maduro no debió juramentarse como jefe de Estado en 2013.

El también abogado recordó que hace seis años fue destituido del cargo de embajador porque pretendía intervenir ante la OEA para hablar sobre el tema Venezuela.

"El 17 de enero de 2013 me destituyeron con base a una instrucción fechada el 16 de enero, pero que recibí el 18 de enero, cuando ya no era embajador. Por ese pequeño detalle legal es que he requerido a la Cancillería el resarcimiento de los daños y perjuicios por esa irregular e ilegal decisión. Meses después Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Panamá, al invitar a la diputada María Corina Machado a tomar su silla en la OEA. En febrero de 2014 desaté la polémica de la nacionalidad colombiana de Maduro, con lo cual jamás debió ser siquiera candidato. Hoy, hace seis años, volvemos a discutir sobre la legalidad de la nueva toma de posesión de Maduro, el próximo 10 de enero, producto de unas elecciones ocurridas ocho meses antes", escribió Cochez en el diario La Estrella.

El abogado sostuvo que la democracia venezolana está enferma y por ende representa un peligro para los países de la región.

Con información del diario La Estrella