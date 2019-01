Ex embajadores solicitan a Bachelet que postergue su visita a Venezuela

Los ex embajadores de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas (ONU) Diego Arria, Milos Alcalay y Víctor Rodríguez Cedeño enviaron este lunes una carta a la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitándole que sean establecidas condiciones para previo a su visita a Venezuela.

En el texto solicitan además que su visita al país, por invitación del presidente Nicolás Maduro, sea postergada hasta que las condiciones políticas e institucionales en el país permitan que esta sea absolutamente transparente y objetiva.

Explican que el motivo de la solicitud es que la visita de Bachelet podría ser considerada como un reconocimiento a un gobierno que, a juicio de quienes suscriben la carta, a partir del 10 de enero pasará a ser ilegitimo y cuestionado por una amplia mayoría de la comunidad democrática mundial, lo que contraria el Derecho Interno venezolano y al mismo Derecho Internacional.

A continuación la carta completa:

Nueva York, 7 de enero de 2019

Señora

Michelle Bachelet

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Palacio de las Naciones

Ginebra

Ante la invitación que le habría formulado el régimen de Nicolás Maduro para visitar Venezuela después del 10 de enero de 2019, nos dirigimos a usted en la oportunidad de llamar su atención sobre algunos aspectos que consideramos pertinentes e importantes.

El 22 de junio de 2018 Zeid Ra’ad Al Hussein, su predecesor como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó establecer una Comisión de Investigación sobre la situación en Venezuela en vista de que el régimen no le había permitido a su oficina el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas y habida cuenta de la gravedad y la naturaleza de las violaciones que justifican, incluso, su consideración por la Corte Penal Internacional cuya fiscal ha iniciado el Examen Preliminar correspondiente.

Innecesario recordar la gravedad de la situación de los derechos humanos en Venezuela que se profundiza con toda celeridad. Todos los informes de los órganos internacionales, como los elaborados por su Oficina, documentan y denuncian claramente el comportamiento criminal del régimen que ni atiende ni respeta las más mínimas consideraciones en esta materia. Las detenciones arbitrarias, la tortura como práctica sistemática, la vulneración de todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, como políticas de Estado son una constante en el actuar de quienes detentan el poder junto con Nicolás Maduro,

Entendemos, como usted lo ha declarado, que previo a una eventual visita suya deben cumplirse una serie de condiciones. Sin duda, una visita sin condiciones limitantes permitiría constatar la realidad de los derechos humanos en Venezuela, hoy sumergida en la crisis más grave de su historia, una crisis no solo política, sino económica y social que se traduce en una auténtica tragedia humanitaria.

Distinguida señora Bachelet:

El próximo 10 de enero se producirá una situación muy particular y grave en el país que se podría traducir en un auténtico vacío constitucional, una situación derivada, como es del conocimiento público, por la elección fraudulenta celebrada en mayo de 2018, rechazada por más de cincuenta países que han declarado no reconocer el intento de Maduro de asumir un nuevo periodo a partir de esa fecha. En este particular, la declaración adoptada por el Grupo de Lima el pasado 4 de enero desconoce tal proceso, sus resultados y, en consecuencia, la legitimidad del gobierno que se pretenda erigir como tal.

Por todo lo anterior estimamos que su visita pudiese ser interpretada y utilizada como un reconocimiento a un gobierno ilegitimo y cuestionado por una amplia mayoría de la comunidad democrática mundial, lo que contraria el Derecho Interno venezolano y al mismo Derecho Internacional. Por esta razón le solicitamos, muy respetuosamente, que su visita sea postergada hasta que las condiciones políticas e institucionales en el país lo permitan y que la misma pueda realizarse en las condiciones de absoluta transparencia y objetividad.

Al agradecerle su muy valiosa atención, aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra más distinguida consideración.

Embajador Diego Arria, ex representante de Venezuela ante las Naciones Unidas en Nueva York y ex presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Embajador Milos Alcalay, ex representante de Venezuela ante las Naciones Unidas en Nueva York y ex viceministro de Relaciones Exteriores

Embajador Víctor Rodríguez Cedeño, ex representante de Venezuela ante Naciones Unidas en Ginebra y ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas