Embajador español negó cambios en política de su gobierno hacia Venezuela

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, negó este martes que su país haya cambiado la postura política hacia Venezuela.

Durante una entrevista ofrecida en Unión Radio, Silva aclaró que España tiene un nuevo gobierno, por ende, está iniciando un proceso de nuevas relaciones bilaterales.

“Hay que matizar todas esas afirmaciones. Yo no creo que nos encontremos ante una propuesta española o una nueva política española hacia Venezuela. Es evidente que ha habido un cambio de gobierno en España, que hay nuevos actores y que esos nuevos actores comienzan de cero. No estamos ante ninguna nueva formulación concreta de ninguna política. España no va a imponer nada porque es un problema entre los venezolanos”, aseguró.

Silva señaló que en la Unión Europea no existen divisiones en cuanto al tema de Venezuela. “Hay una postura de consenso, y cuando no existe se elabora. No creo que haya una divergencia fundamental en cuanto a las exigencias y postura con respecto a Venezuela”, agregó.

Explicó que el papel político del ex mandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el país, ha sido respetado por el actual jefe de gobierno español, Pedro Sánchez.

“España es un país que se gobierna por una serie de normas. A los ex presidentes se les trata con respeto. Cuando Zapatero ha venido a Venezuela ha contado con el apoyo logístico de España, se ha quedado incluso en la embajada, y luego lo que ha hecho es por su cuenta”, comentó.

Con información de Unión Radio