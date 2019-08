Elías Jaua tras sanción de Suiza: “No tengo bienes ni miedos personales”

Elías Jaua, ex ministro para la Educación, se refirió este jueves sobre las sanciones que le impuso Suiza por violar los derechos humanos y socavar el Estado de derecho y las instituciones democráticas en Venezuela.

“No tengo bienes ni miedos personales. Solo me preocupa la vida de nuestra República”, dijo Jaua en una publicación en su Twitter, donde aseguró que la decisión se debió por haber promovido la asamblea nacional constituyente.

“Lo volvería a hacer para evitar la guerra civil, como fue el caso en 2017”, manifestó.

También fueron sancionados Diosdado Cabello, Tareck el Aissami, Freddy Bernal, Maikel Moreno, Tarek William Saab, Delcy Rodríguez, Jesús Suárez Chourio, Iván Hernández Dala, Antonio José Benavides Torres, Néstor Reverol, Gustavo Enrique González López, Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Katherine Harrington, Sergio José Rivero Marcano, Sandra Oblitas y Xavier Moreno Reyes.

A este grupo se les prohíbe el ingreso y la residencia en ese país, así como la realización de transacciones financieras; además, se le limita la venta, exportación y el tránsito de armas y bienes que pueden utilizarse para la represión en Venezuela.

Se me sigue sancionando por haber promovido la Constituyente, instancia prevista en nuestra Constitución. Les respondo: Lo volvería hacer para evitar la guerra civil, como fue el caso en 2017. No tengo bienes, ni miedos personales. Solo me preocupa la vida de nuestra República.