Elecciones de concejales violan derechos de ser elegido y de elegir

Súmate y la Universidad Católica Andrés Bello presentaron un informe preliminar sobre las elecciones de concejos municipales que se realizarán el 9 de diciembre.

Entre las violaciones del derecho de elegir detallan que el CNE no publicó el registro electoral preliminar dentro de los 30 días siguientes a la convocatoria del proceso, tal como pauta la Ley de procesos electorales; la cantidad de puntos de inscripción y actualización del registro electoral habilitados, y el tiempo de duración del proceso no permitieron que al menos 2 millones de jóvenes tuvieran la oportunidad de inscribirse en el RE; de los 32 días continuos que según el cronograma electoral tendría la jornada especial de inscripción y actualización, el CNE trabajó 22 días continuos de los cuales realmente fueron 16 días, pues no laboró los fines de semana; habilitó puntos en apenas 38% de las parroquias, además de no dar a los votantes facilidad de acceso y garantías para la inscripción y la campaña institucional del CNE, respecto a la jornada especial que fue insuficiente e imprecisa al no proporcionar la ubicación de los puntos, y al informar erradamente las fechas y las condiciones para la inscripción de los jóvenes menores de 18 años de edad.

En cuanto a las violaciones del derecho de ser elegido describió que el CNE modificó dos veces el lapso establecido para las modificaciones de las postulaciones, planificado hasta el 2 de octubre, al extenderlo, primero, del 5 al 6 de octubre y luego hasta el 9 de ese mes; publicó la data de postulaciones definitiva con más de 15 días de retraso, de acuerdo con el cronograma, y no publicó oportunamente las postulaciones preliminares; tampoco permitió a los ciudadanos que aspiran a los cargos de concejales postularse por iniciativa propia, al no detallar el proceso en el instructivo ni habilitar mecanismos para validación de firmas de apoyo; el CNE ha cancelado más de 40 organizaciones políticas de oposición en los últimos 2 años por no someterse a repetidos procesos de validación ilegales y por razones no consideradas en las normas electorales.

A propósito de este proceso electoral no permitió la postulación a aquellas organizaciones que no participaron en las presidenciales de mayo y el CNE, al permitir las sustituciones de candidatos hasta 10 días antes de las elecciones de concejales, reconoce que para los comicios realizados desde 2017 violó el derecho que tienen los partidos a sustituir candidatos en el lapso legal.

Ilegalidades en el simulacro

El CNE convocó las elecciones sin cumplir el procedimiento legal para la definición de las circunscripciones, que establece que la Asamblea Nacional debe aprobar las proyecciones poblacionales del INE y, además, la comparación de las circunscripciones de las elecciones de concejales de 2018 con las de 2013, arroja que el CNE modificó la cantidad de escaños a elegir y algunas circunscripciones, alterando la proyección poblacional del INE 2018.

Durante el simulacro del 11 de noviembre, 148 ciudadanos hicieron contraloría y se observó que en los centros pilotos había puntos rojos a menos de 200 metros del centro de votación y uso del carnet de la patria, además de propaganda electoral ilegal (fuera del período de campaña) y en el entorno de los centros de votación, en 78,2% de los centros.