Ecarri apoya la posibilidad de acoger en otros países a políticos exiliados

Antonio Ecarri, representante del presidente interino de Venezuela en España, respaldó este miércoles la posibilidad de que dirigentes venezolanos puedan exiliarse en otros países dentro de un proceso de transición política.

"Si los países democráticos nos ayudan en esa vía, por supuesto les estaremos eternamente agradecidos", afirmó este miércoles Ecarri durante un encuentro con medios de comunicación.

Estas declaraciones llegan después de que el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, dijera ayer que en los últimos días había hablado con el secretario de Estado y el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE UU), Mike Pompeo y John Bolton, respectivamente, sobre la posibilidad de si, "llegado el caso", España podría acoger a altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro.

"El planteamiento no se concretó en nada", precisó Borrell, quien admitió que, si llegara dicha propuesta, se estudiaría, pero sabiendo anteriormente "de qué, quién, cómo y cuándo estamos hablando".

Ecarri insistió en que "lo mejor que le puede pasar al gobierno usurpador es que salga por la vía democrática", ya que sus miembros "han generado tanto odio" que, si salen por otra vía, "quién sabe lo que puede pasar".

Sin embargo, recalcó que no habrá impunidad para quienes hayan cometido "delitos de lesa humanidad", aunque recordó que Guaidó -reconocido como presidente encargado por países europeos y americanos- anunció una ley de amnistía para quienes no tengan cuestiones de ese tipo pendientes y faciliten el proceso de transición democrática.

El representante de Guaidó en España contrapuso esa opción al peligro de un "estallido social" con más derramamiento de sangre y "anarquía" en el país.

Sobre su estatus en España como "representante personal" de Guaidó, Ecarri consideró que "eso debe cambiar" en la medida en que el "régimen (de Nicolás Maduro) se vaya deteriorando" y Guaidó y sus partidarios vayan asumiendo el gobierno transitorio.

En este sentido, dijo que esta semana tiene prevista una segunda reunión en el Ministerio español de Exteriores, aunque subrayó que está intentando entrevistarse con Borrell.

Sobre la situación actual de Venezuela, insistió: "Aspiramos a que no" haya una intervención militar extranjera.

Pero añadió que si Maduro sigue impidiendo la entrada de ayuda humanitaria, "el orden internacional también tiene derecho a actuar".

Sin embargo, señaló que "la única invasión" militar ha sido la cubana, pues de los 20.000 cubanos que hay en Venezuela más de 10.000 son miembros regulares del Ejército.

Ecarri afirmó tajantemente que no ha habido sabotaje en el gran apagón que ha sufrido el país desde el pasado jueves. "No es sabotaje, es indolencia", aseguró al recalcar que no ha habido inversiones ni mantenimiento en el sector y que ni siquiera se han renovado los cortafuegos en torno a las líneas eléctricas.

Finalmente, aseguró que están "muy preocupados" por la breve detención del periodista venezolano-español Luis Carlos Díaz, de Unión Radio.

Díaz, a quien el dirigente oficialista Diosdado Cabello había acusado de estar detrás del supuesto sabotaje del sistema eléctrico, fue liberado con cargos en la tarde del martes tras haber sido detenido un día antes, aunque estuvo desaparecido durante varias horas.