Douglas Rico fue ratificado como director del Cicpc

El comisario Douglas Rico fue ratificado este jueves como director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, informó sobre la juramentación de la directiva del Cicpc mediante su cuenta de Twitter.

Reverol indicó que la directiva del organismo policíal estará conformada por el comisarios Jhonny Salazar, como subdirector del organismo; Mercy Bracho, como secretaria general; Juan Pereira, como asesor jurídico, y Bladimir Flores como inspector general.

“Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro queda juramentada la nueva Junta Directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”, escribió Reverol.

