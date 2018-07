La discusión de Luis Florido con Tamara Suju en Twitter

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional (AN), cuestionó una publicación de la abogada experta en Derechos Humanos, Tamara Suju, en la cual afirmaba estar a favor de "una injerencia humanitaria".

“De los mismos autores de ‘será condenado en la Corte Penal Internacional’, luego el ‘¿qué haces en Holanda?’ Ahora la salida militar con intervención extranjera. ¿Ya estamos grandecitos para mentiras, no? Que fácil es ser irresponsable desde NYC o Praga”, publicó Florido en Twitter.

Suju replicó al diputado afirmando que apoya abiertamente la injerencia humanitaria y, además, acusó al dirigente opositor de darle “oxígeno a la narco-tiranía” durante el proceso de diálogo realizado en República Dominicana.

“¡Vaya Miren quien apareció para meterse conmigo y no me señala! Luis Florido a ti fue al que le creció la nariz oxigenando a la Narco-Tiranía mientras viajabas sin pasaporte a República Dominicana. La pregunta sería… ¿te mandaron tus compinches y criminales primos? ¡Yo no me escondo!”, respondió la abogada.

De los mismos autores de “será condenado en la Corte Penal Internacional”, luego el “que haces en Holanda?” Ahora la salida militar con intervención extranjera. Ya estamos grandecitos para mentiras, no?

Que fácil es ser irresponsable desde NYC o Praga#CuéntenmeUnaDeVaqueros pic.twitter.com/2kGRNFFd1H — Luis Florido (@LuisFlorido) 20 de julio de 2018

Vaya! Miren quien aparecio para meterse conmigo y no me señala! @LuisFlorido a ti fue al q le creció la nariz oxigenando a la NarcoTirania mientras viajabas sin pasaporte a Rep Dominicana.

La pregunta seria..te mandaron tus compinches y criminales primos? Yo no me escondo https://t.co/kstN1B3Dai — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) 20 de julio de 2018

Ni hablo cobardemente de nadie de nadie como tu. Y si, trabajo dia a dia para q tanto tus primos como la Comitiva de Criminales q secuestraron al pais vayan presos. Y solo los que accionamos ante la CPI sabemos como va el proceso q por cierto, te llevarias una sorpresa. Y si, — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) 20 de julio de 2018

Pido abiertamente Injerencia humanitaria porque esa NarcoTirania a la que ayudaste a oxigenar en todos los "dialogos" no sale con votos. Mas sanciones, mas acorralamiento, y NO a la Impunidad! Te quedo claro mi posicion? Yo si voy por ellos, yo no convivo con criminales! — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) 20 de julio de 2018

Es decir, tu propuesta es que venga un ejército extranjero a resolverle el problema a los Venezolanos. Ya que defiendes DDHH por qué no hablas de fuego cruzado? De la guerra que dentro de venezuela iniciaría?, del daño colateral? Tu propuesta es IRRESPONSABLE, Lo mantengo https://t.co/wT9uNXobPi — Luis Florido (@LuisFlorido) 20 de julio de 2018

Tu si eres necio. Lee. Ilustrate.sobre lo que quiere decir Injerencia Humanitaria. LEE

Edúcate. Principio de Naciones Unidas sobre la Necesidad de Proteger cuando en un país hay Hambruna, Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones masivas d DDHH. Y si, entre otras, apoyo este ppio https://t.co/8ToXOCRzhX — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) 20 de julio de 2018

Porque esta visto que uds no tienen otra propuesta q no sea ir a elecciones con el Tirano a cuestas, perdieron la credibilidad, y mientras deshojan la margarita la gente se muere de Hambre y sin medicinas Diariamente. X cierto, viste lo que dijo tu pana Arreaza hoy en Nicaragua? — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) 20 de julio de 2018

O tú crees que en Venezuela no hay colectivos armados? Milicia? Frente Francisco de Miranda? Armas AK-103 entre otras? Las propuestas radicales tienen respuestas radicales y consecuencias para todos. Nadie quiere una guerra en VenezUela. Suficiente tragedia vivimos en Venezuela — Luis Florido (@LuisFlorido) 20 de julio de 2018

Si quieres edúcame tu, explícame por qué el delincuente Moreno, del TSJ de acá, fue a Holanda. La CPI es un organismo Burocrático y lento, di la verdad, no mientas. Por otra parte, la intervención pasa por el Consejo de Seguridad. China y Rusia tienen derecho a veto. Inviable https://t.co/CJ3u9OkGzP — Luis Florido (@LuisFlorido) 20 de julio de 2018