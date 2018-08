La discusión entre Borges y Zambrano por Rodríguez Zapatero

Este lunes se registró una discusión entre Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional y el también parlamentario Timoteo Zambrano, debido a las declaraciones de Borges sobre José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe del gobierno español.

Borges dijo a Zambrano que lo importante es apoyar a Venezuela y no a quienes actúan por sus propios beneficios, refiriéndose a los comentarios emitidos con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero.

"No defiendas a Zapatero. Todos sabemos que cuando él no logró imponerte como presidente de la Asamblea Nacional, renunciaste a la delegación y no viste su actuación en las reuniones finales", explicó Borges.

Zambrano previamente había negado que el ex presidente español amenazó a Borges si no firmaba el acuerdo en República Dominicana, pues él no era capaz de realizar un acto como ese.

