Diputados de la AN ratificaron apoyo a familiares de presos políticos

Familiares de presos políticos fueron recibidos este martes por diputados de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN).

Los ciudadanos, que fueron recibidos en la sede del Palacio Legislativo, denunciaron que a tres meses de iniciado el “Proyecto Libertad” por el gobierno, sus familiares no han sido liberados.

Ana Zambrano, madre del funcionario de Poli-Chacao Fred Mavares, solicitó que sea ejecutada la orden de libertad plena que tanto su hijo como su compañero, Reggie Andrade, recibieron.

“Él es un servidor público y se lo llevaron injustamente del Sebin El Helicoide a San Juan de los Morros, a la cárcel 26 de Julio. Eso es una injusticia contra él y su compañero. Le pido a la juez que se ponga la mano en el corazón, para que dé la orden al director del Sebin y sean liberados. Eso es lo que estamos esperando para soltar a mi hijo Fred y a Reggie”, dijo Zambrano desde el Palacio Legislativo.

Por su parte Ana María Da Costa, hermana de Vasco Da Costa, denunció que su hermano no ha recibido atención médica en un pie que según sus palabras “casi se le pudrió”.

“Él fue trasladado de emergencia a un centro de salud, porque un pie casi se le pudrió. Pero no lo han vuelto a llevar al hospital, no le dan los medicamentos, no le hacen los exámenes correspondientes”, aseguró.

Con información de nota de prensa