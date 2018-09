Diputado Matheus: En Venezuela no hay procurador general

Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y secretario del partido Primero Justicia (PJ), criticó las circunstancias en que fue designado el actual procurador general de la República.

“En Venezuela, en este momento, no hay procurador general. No lo es Reinaldo Muñóz, porque en su momento, cuando Manuel Galindo dejó dicho cargo para ir a la contraloría, él no era el vice procurador general”, explicó.

Asimismo, el parlamentario aseguró que Muñóz fue designado de manera ilegítima por el gobierno de Nicolás Maduro, hecho que calificó como una “usurpación”.