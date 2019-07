El viceministro para las Américas de la Cancillería del Reino Unido, Alan Duncan, aplaudió con entusiasmo la decisión del nuevo gobierno de Grecia, liderado por Kyriakos Mitsotakis, de afirmar su apoyo al presidente interino de la república, Juan Guaidó.

“Es excelente ver a Grecia unirse a la gran mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea al reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino constitucional de Venezuela”, dijo Duncan después de una reunión con Mitsotakis.

Duncan también aseguró que se debe mantener la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Pleased to see Greece become the latest country to recognise Juan Guaido as constitutional interim President of #Venezuela. I reaffirmed the UKs commitment when I met Guaido’s Foreign Affairs representative @fcosucre this week. https://t.co/qJeb3T6vTi pic.twitter.com/Ttgyl5OuP5