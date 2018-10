Diosdado Cabello: Algún día llegará a Colombia un Hugo Chávez

Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente (ANC), aseguró este sábado que espera que algún día llegue a la presidencia de Colombia un presidente como Hugo Chávez.

“Algún día llegará a Estados Unidos un presidente que quiera atacar el narcotráfico de verdad así como en Colombia llegará un Hugo Chávez”, indicó Cabello durante un acto con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reseñó Versión Final.

El dirigente oficialista se envió además un mensaje a los funcionarios públicos, que son designados por el gobierno de Maduro, para que no incurran en robo de recursos públicos.

“Cuando los pongan en cargos, no roben, no traicionen, sean leales con el pueblo, con la revolución. No dirijan mafias solo para beneficios personales”, añadió.

Con información de Versión Final