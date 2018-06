Díaz y Zambrano desmienten diálogo de la oposición con Rodríguez Zapatero

Timoteo Zambrano y Vicente Díaz negaron haber tenido reuniones políticas con el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien visitó al país el fin de semana y aseguró haber adelantado conversaciones, en aras de una mesa de diálogo, con tres representantes de la oposición, entre ellos el diputado a la Asamblea Nacional por UNT y el ex rector del Consejo Nacional Electoral.

“Cuando uno se compromete con la tarea no la puede dejar. No es posible que el tiempo invertido no sirva para nada”, declaró Rodríguez Zapatero a la agencia de noticias Efe, al confirmar que estuvo el sábado en Caracas para continuar sus gestiones como “mediador en la reconciliación” venezolana. “Me he reunido con Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno”, declaró y aseguró que no cesará de trabajar hasta que todos los presos políticos del país queden en libertad.

Díaz negó haber asistido a una reunión de diputados con el ex jefe del gobierno español. “Fui a una cena social invitado por el embajador Jesús Silva en la que no había ningún dirigente de la oposición. En mi caso, soy opositor, pero no soy dirigente de nada”, informó por Twitter.

Zambrano confirmó que había tenido un encuentro con Rodríguez Zapatero el sábado en la tarde, el cual se desarrolló en son de amistad, dijo. Indicó que conversaron sobre las situaciones actuales de ambas naciones y que no trataron el tema del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. “Tocamos la situación del país y la de España. Incluso conversamos más sobre España que de Venezuela”, agregó.

Se trató de consultar al respecto a Moreno, dirigente de Acción Democrática, pero no fue posible la comunicación.

Repudio. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó categóricamente la visita del político español. Por Twitter, la coalición de partidos opositores señaló que detrás de la visita de Rodríguez Zapatero está la intención de “lavarle la cara” al presidente Nicolás Maduro para disminuir la presión internacional y las sanciones económicas y diplomáticas contra representantes de su gobierno.

Primero Justicia, también por Twitter, aseguró que las gestiones del mediador son producto del cerco internacional que tiene Maduro luego de que un grupo de países ha manifestado que desconoce las elecciones del 20 de mayo en las que resultó electo. “Llama a Zapatero nuevamente para que convoque a un diálogo que le dé respiro y oxígeno a su régimen. Debemos estar alertas para que nadie se preste a hacerle el juego”.

“Lo que ha hecho Rodríguez Zapatero es tratar de gestionar la permanencia de Maduro en el poder”, manifestó el diputado Juan Pablo Guanipa. Afirmó que el ex presidente español –al que calificó de “impresentable” y de “agente de la dictadura”– no puede ser mediador en una negociación con el gobierno, porque no representa para los venezolanos ninguna garantía de que Maduro cumplirá los acuerdos.

Consideró que no tiene sentido una negociación con el gobierno luego de que este realizara unas elecciones sin el apoyo de la mayoría de los ciudadanos del país. “Maduro no puede pretender instaurar un diálogo cuando todos sabemos que es un dictador que hizo una farsa el 20 de mayo para perpetrarse en el poder”, afirmó.

Julio César Reyes, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, consideró que debe haber sinceridad sobre las presuntas negociaciones políticas. Indicó que previamente a esas conversaciones, el gobierno debe habilitar el canal humanitario y restablecer las competencias del Parlamento, así como repetir las elecciones presidenciales.

“Antes de comenzar un diálogo debería ofrecer muestras importantes. No es posible que se le niegue el presupuesto a la asamblea y que aún no se haya permitido el canal alimentario y de medicinas”, dijo.