Diamanti a gobierno italiano: No se puede ser neutral con una dictadura

Activistas y representantes del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, denunciaron este miércoles la “neutralidad” de Italia y pidieron al gobierno de Roma que le reconozca como mandatario interino, al igual que ha hecho más de medio centenar de países.

“No se puede ser neutral con una dictadura que deja morir de hambre a un país”, dijo Rodrigo Diamanti, representante europeo para la ayuda humanitaria de Guaidó, durante la conferencia Venezuela: entre la crisis humanitaria y la violencia del régimen, celebrada este miércoles en el Senado italiano.

“En Italia hay miedo de separase de la política clásica de izquierda y derecha”, dijo Diamanti.

En el encuentro se proyectó, además, un video del propio Guaidó pidiendo que una misión del Senado viaje a Venezuela para conocer “de primera mano” la situación.

Todos los participantes en la conferencia, organizada por el sindicato de centro derecha Unión General del Trabajo (UGL, por sus siglas en italiano), criticaron la posición del gobierno de Italia.

El ejecutivo populista de coalición mantiene que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que la única institución legítima es la Asamblea Nacional hasta la celebración de elecciones, pero se ha desmarcado del resto de la Unión Europea y no ha reconocido a Juan Guaidó como jefe interino del Estado.

“Con la posición neutra de Italia no llegaremos a la libertad. El gobierno dice que no reconoce a Maduro, pero es paradójico que sigue en Roma el embajador designado por su gobierno, que debería ser declarado persona non grata”, afirmó Diamanti.

“Es muy grave y muy preocupante que el gobierno de Italia no haya tomado posición”, señaló Francesco Paolo Capone, secretario general de UGL, quien recordó que en Venezuela viven más de 100.000 italianos y que otros 4 millones de venezolanos son de origen italiano.

En la conferencia, varios activistas y expresos políticos venezolanos describieron la situación humanitaria en el país, y denunciaron represión y torturas.

Pedro Paul Betancourt, politólogo y analista, aseguró que “Venezuela tiene hambre” y pidió “a la Italia democrática que reconozca a Juan Guaidó. Necesitamos vuestra voz; una Italia que se ponga de la parte correcta de la historia”.

Vilca Fernández, activista de Derechos Humanos y ex preso político, narró sus más de dos años de cautiverio y denunció que “el Estado venezolano está secuestrado por un régimen delincuencial que es una narcodictadura” y se preguntó: “¿cómo le pides elecciones a unos delincuentes?”.

“En nombre de los presos políticos pedimos a Italia que dé un paso importante y reconozca a Juan Guaidó”, expresó.

Lorent Saleh, presidente de la ONG Operación Libertad y ex preso político, pidió que “Italia nos diga cuántos muertos nos faltan para que nos ayuden a vivir en libertad”.

Saleh, que pasó cuatro años preso y denunció haber sido torturado luego de ser “secuestrado” en Bogotá, dijo que el régimen de Maduro “tiene la dimensión que tiene porque se lo permite la comunidad internacional”.

La abogada Genesis Dávila explicó que tanto la inhabilitación como el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó son dos procedimientos nulos.