Dgcim detiene al general Lozada Saavedra por presunta rebelión

El general de brigada Ramón Lozada Saavedra fue detenido este miércoles por funcionarios de la Dgcim, que se apersonaron en su residencia en Campo Móvil, estado Barinas, para efectuar su aprehensión con el argumento de rebelión.

La periodista Sebastiana Barráez detalló en su Twitter que la orden de detención del general fue emitida desde Caracas, por lo que la oficina de la Dgcim de Barinas espera la orden para su traslado.

Barráez aseguró que los funcionarios que detuvieron al militar le recomendaron no contratar a un abogado privado y mucho menos recurrir a los defensores de la ONG Foro Penal, para que no le fuera tan mal. La periodista explicó que no es la primera vez que el general de brigada es arrestado por la Dirección Militar.

“Hace unos años Lozada Saavedra fue secuestrado por funcionarios de Inteligencia que lo relacionaban con el general Raúl Baduel. Luego de torturarlo, se lo entregaron a la guerrilla que lo mantuvo hasta que las heridas de las torturas sanaron y lo dejaron libre en Apure”, dijo Barráez.

También señaló que en 2017 fue detenido una vez más y acusado de rebelión; no obstante, en 2018 le concedieron casa por cárcel, condena que cumplía hasta este miércoles.

2) Algunos vecinos trataron de impedir que los funcionarios de la DGCIM se lo llevaran, pero fue inútil. Los DGCIM le advirtieron a, general Lozada que no buscara abogado privado y menos del Foro Penal, para que no le fuera tan mal. — Sebastiana Barraez (@SebastianaSin) 26 de junio de 2019

3) El GB Lozada Saavedra hace unos años fue secuestrado por funcionarios de inteligencia que lo relacionaban al general Raúl Baduel. Luego de torturarlo, se lo entregaron a la guerrilla quien lo mantuvo hasta que las heridas de las torturas sanaron y lo dejaron libre en Apure. — Sebastiana Barraez (@SebastianaSin) 26 de junio de 2019

4) Posteriormente fue detenido y acusado de rebelión en el 2017. En el 2018 le dieron casa por cárcel. Y en el día de hoy fue nuevamente detenido por rebelión, según le dijeron los funcionarios de DGCIM. — Sebastiana Barraez (@SebastianaSin) 26 de junio de 2019

5) Este es el momento en el que un pequeñísimo grupo de funcionarios de DGCIM se llevan detenido al general Lozada Saavedra. pic.twitter.com/DG9ti1jsmx — Sebastiana Barraez (@SebastianaSin) 26 de junio de 2019

6) Por cierto que aunque sea inusual en los funcionarios de la DGCIM, los que se llevaron al general Lozada Saavedra lo tratan con consideración e incluso le permiten buscar su rosario. Y le permiten a su esposa que lo acompañe al centro de detención. — Sebastiana Barraez (@SebastianaSin) 26 de junio de 2019