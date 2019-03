Detectan restricciones de la plataforma Youtube en Venezuela

La compañía NetBlocks informó el miércoles que detectaron restricciones al acceso de la plataforma Youtube por más de 20 horas por parte de Cantv, la empresa estatal de telefonía e Internet en Venezuela.

La hora en que empezó el bloqueo a la plataforma de videos coincide con la del inicio de la sesión de la Asamblea Nacional el miércoles: 10:00 am. La interrupción es la más larga registrada a la página Youtube.

La empresa determinó que las apariciones públicas de Juan Guaidó han sido censuradas en la últimas semanas. Además, agregó que el acceso a las páginas web se restaura poco despúes de que finalizan los discursos.

Confirmed: #YouTube restricted on #Venezuela's state-run internet provider for over 20 hours starting 14:00 PM UTC (10:00 AM VET). This time, it never came back #KeepItOn ⬇️https://t.co/tMWp0vBRap pic.twitter.com/Cst0bpHpa5