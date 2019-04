Designación de Arias Cárdenas en México se asocia a una posible negociación

La designación de Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela ante México por el gobierno de Nicolás Maduro, publicada en la Gaceta Oficial 41.609 de fecha 3 de abril, podría estar asociada a un nuevo proceso de negociación que trata de propiciar desde la nación azteca.

El sábado 6 de abril Maduro pidió a diversos países de la región, entre ellos México, apoyo y acompañamiento para “un gran diálogo de paz, de entendimiento”. Ese mismo día, El Universal de México hizo público el nombramiento del funcionario e informó que se había solicitado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su beneplácito.

“Esta designación indica que Maduro está dándole a México un papel muy importante en sus relaciones internacionales. Tal vez entre los escenarios que maneja el chavismo hoy en día, la negociación no está tan lejana, y estaría utilizando al gobierno mexicano como un potencial aliado en ese proceso de negociación”, aseguró el analista político, Fernando Spiritto.

Arias Cárdenas es un militar de 68 años de edad que dirigió el Batallón de Maracaibo durante el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez que lideró el fallecido presidente Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. Fue gobernador de Zulia en tres oportunidades y diputado a la Asamblea Nacional por la entidad. También fue embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y se desempeñó como presidente de la Corporación de Desarrollo Zulia.

“Maduro habrá hecho la evaluación de la embajadora María Lourdes Urbaneja, que es parte de ese equipo de figuras grises de la diplomacia chavista, y la reemplazó por un operador político de toda su confianza, que es lo que necesita para cultivar la amistad con AMLO”, agregó.

Alfredo González, director editorial de El Heraldo de México, aseguró en un artículo de opinión que su país se convertirá en sede de diálogos de paz por Venezuela, en vista de que representantes del presidente de la AN y encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y de Maduro viajarán para iniciar una ronda de conversaciones en el Jardín Botánico Cosmovitral de Toluca, en el Estado de México.

“En este momento, miembros del equipo de Guaidó y de la embajada de Venezuela en México afinan detalles de logística, asesorados por expertos mexicanos, y calculan que todo podría arrancar la primera o segunda semana de mayo”, precisó.

No obstante, en una entrevista realizada este jueves por el medio mexicano Excelsior, Guaidó rechazó los diálogos propuestos por México y Uruguay debido a las actitudes del régimen. “No hay diálogo posible con Nicolás Maduro mientras siga usurpando funciones”, dijo.

Nombramiento inconstitucional

El artículo 187 numeral 13 de la Constitución establece que corresponde al Poder Legislativo autorizar a los funcionarios públicos para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros. Este procedimiento no se cumplió.

El constitucionalista Gustavo Linares Benzo indicó que dicha designación no es válida: “Es completamente inconstitucional y nula porque tiene que pasar por el Parlamento”.

La cúpula gobernante ha obviado llevar a cabo procedimiento acordes a la carta magna ante la AN, basándose en la figura del desacato que impuso el Tribunal Supremo de Justicia. Para dar un ápice de legalidad a sus actuaciones las ha presentado ante el Poder Judicial o la asamblea nacional constituyente, pero en esta oportunidad la autorización para Arias Cárdenas todavía no ha pasado por ninguno de los dos organismos.

“Maduro solo no puede nombrar un embajador. Necesitan a la AN, pero al considerar que está en desacato y que la ANC, que no existe desde el punto de vista jurídico, es plenipotenciaria y todopoderosa, podría montar por ahí una estafa y aprobar el nombramiento por ahí, pero si no lo hace el nombramiento sería inconstitucional hasta por los argumento del propio gobierno”, explicó Linares.

Marialbert Barrios, vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior del Legislativo, indicó que la AN, como única instancia legitima reconocida por los venezolanos y por más de 50 países del mundo, emitirá en la sesión ordinaria del martes 16 de abril una declaración respecto al nombramiento de Arias Cárdenas.

Resaltó que al realizarse en el marco de la usurpación, no cuenta para los venezolanos ni para las naciones libres del mundo, pero aclaró que la política exterior de un Estado es autónoma y le corresponderá al gobierno de López Obrador tomar su decisión sobre ello.

En cuanto a las posibilidades de que Maduro intente propiciar un diálogo, sentenció: “No se sabe si busca promover un diálogo o no. Nosotros tenemos que enfocarnos en la grave crisis que enfrenta el país y en la poca disposición que tuvo cuando pudo haber hecho algo por resolver la crisis y no lo hizo”.