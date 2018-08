Denunciaron que se le negó el pasaporte al hijo de José Manuel Olivares

José Trujillo, diputado de la Asamblea Nacional, denunció este martes que al hijo del diputado José Manuel Olivares se le privó del derecho a poseer su pasaporte.

"No permitamos más ataques a nuestras familias. No es posible que le negaran el pasaporte al bebé de Olivares. Eso pasa porque hay odio, maldad y rencores", dijo Trujillo en la sesión de la AN.

El 23 de julio se confirmó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) emitió una orden de captura contra la esposa de Olivares. Los funcionarios de la institución policial se presentaron en la casa del diputado para detener a Jofreny González, quien tuvo un hijo hace tres meses.

"Lo que pasa con Olivares ha pasado y sigue pasando con otros, incluidos los del gobierno. La familia de los políticos no debe ser inmiscuida. Eso tiene que acabarse. Cuando sea nuestro turno, no lo permitiremos", indicó Trujillo.

