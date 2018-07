Denunciarán a fiscal de la CPI por omisión de denuncias sobre Venezuela

Walter Márquez, ex diputado de la Asamblea Nacional y defensor de los derechos humanos, informó que denunciará, junto a las autoridades colombianas, a Fatao Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), por omisión de las denuncias realizadas ante el organismo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“Es responsable por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro por omisión, ya que ella no ha cumplido con la responsabilidad de enjuiciar al Jefe de Estado venezolano a título personal, porque en la CPI no hay responsabilidad como presidente, sino de manera particular. En ese sentido ella no ha sido lo suficientemente activa en el caso, con el pretexto de que no hay lapsos para decidir”, declaró a El Pitazo.

Indicó que Bensouda tiene 16 años trabajando en la CIP y, a pesar de las denuncias que se han realizado, nunca inició un proceso de investigación a título personal.

"Tenemos 16 años pidiendo justicia. Las primeras denuncias a partir de 2002 hechas contra Hugo Chávez Frías fueron cerradas por el ex fiscal Luis Moreno Campo, y desde el 2012 la fiscal está encubriendo estos hechos”, comentó.

Márquez se reunió con la Comisión de Enlace de Iván Duque, presidente electo de Colombia, para sugerir que lidere las denuncias sobre delitos que han afectado a ciudadanos colombianos en Venezuela.

“El presidente Iván Duque puede igualmente sumarse a la iniciativa de Luis Almagro, de investigar estos hechos de crímenes de lesa humanidad. Hay suficientes y abundantes pruebas que comprometen a Nicolás Maduro que debe ser enjuiciado y detenido por crímenes de lesa humanidad contra millones de venezolanos”, concluyó.

Con información de El Pitazo.