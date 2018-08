Denuncian retardo procesal en el caso de los presos políticos

Ana Leonor Acosta, integrante de la Coalición de Abogados por los Derechos Humanos y la Democracia, denunció que en los recintos penitenciarios, donde están recluidos los presos políticos, las condiciones de salud son deficientes. “En las cárceles no hay medicinas ni médicos. No hay agua, alimentos, ni acceso a la luz solar”.

Explicó que 14 de los 381 detenidos que ha registrado la ONG padecen enfermedades graves, que son consecuencia de la presión a la que son sometidos dentro de los penales. “La falta de luz solar ha generado que pierdan la visión; sufren de diabetes por la mala alimentación, tienen problemas de hipertensión, migrañas y dolores intercostales por el estrés y los maltratos”. Acosta agregó que la mayoría de los privados de libertad padece de anemia, afecciones en los riñones e infecciones de la piel.

“Tenemos el caso del general Oswaldo Hernández, que está internado en el Hospital Militar porque sufre de cáncer terminal. No ha recibido la atención que amerita porque se le ha negado el debido proceso judicial”, señaló.

Enfatizó en que 34 presos políticos no han sido procesados en los tribunales. “Contamos con una cifra alarmante de privados con retardo procesal. En los últimos 4 años hemos visto cómo las personas han sido detenidas sin ningún proceso, no se han dado las audiencias ni las investigaciones pertinentes. Existe una norma que dice que después de 2 años de detención preventiva se determina que el Estado no fue diligente para demostrar que la persona tiene alguna culpabilidad y, por tanto, debe ser liberada de inmediato; esa norma es violada, como en el caso de Lorent Saleh”.

Acosta señaló que los cuerpos de seguridad niegan la libertad a reclusos que cuentan con la boleta de excarcelación. “Dos polichacaos que estaban en el Sebin debían ser liberados. Los oficiales no acataron la orden y los trasladaron a otra prisión. No se cumplen las órdenes de los jueces, porque no hay justicia. Esto es resultado del descalabro que existe en el sistema judicial, que busca perseguir y encarcelar y no hacer justicia”.