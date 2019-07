Denuncian que Raúl Isaías Baduel está totalmente aislado en la Dgcim

El general Raúl Isaías Baduel se encuentra completamente aislado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en la urbanización Boleíta de Caracas, denunció este martes Andreína Baduel, hija del preso político.

“Mi papá no tiene comunicación con nadie, no tiene ni un libro, solo la cama en la que duerme”, afirmó en una entrevista ofrecida al programa Al punto y seguimos, del periodista César Miguel Rondón. Dijo que después de un mes y medio de desaparición, los familiares no pudieron darle un abrazo a Baduel.

“El único contacto físico fue que él pusiera las manos en el vidrio y nosotros también”, manifestó. La hija del preso político responsabilizó a Iván Hernández Dala, director de la Dgcim, de las violaciones a las que ha sido sometido el general, quien estuvo recluido hasta mediados de junio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Bolivariana ubicada en Plaza Venezuela.