AN denuncia que desfalco a la nación por corrupción es de $ 350 millardos

El desfalco a la nación por hechos de corrupción se sitúa entre 350 millardos y 400 millardos de dólares, asegura la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. “La justicia que no conseguimos en Venezuela la hemos encontrado en otro país. Toda la información que manejamos la entregamos a organismos internacionales para que abran procesos de investigación que den con los responsables”, indicó Freddy Superlano, presidente de la comisión.



En esa cifra estarían incluidos varios casos como el de Pdvsa, Odebrecht, el sistema eléctrico, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entre otros. “Pdvsa es el icono más representativo de lo que es la corrupción en el país por el dinero que manejó. Para levantarla hay que destinar 50 millardos de dólares”, agregó.



El diputado precisó que recientemente iniciaron una averiguación sobre líneas de créditos y divisas que se otorgaron a más de cuatro empresas venezolanas, cuyos directivos están fallecidos. Entre las compañías se encuentran Eaton Global, Comercializadora Servivens, Inversiones Integrales Total Group y Multiserv Trade.



“Recibieron dólares y luego los convirtieron en bolívares para quedarse con grandes sumas de dinero. ¿Cómo las entidades bancarias abrieron cuentas jurídicas si sus representantes habían muerto?”, se preguntó.



Por este caso en particular la Comisión cuantifica una pérdida de 10 millardos de dólares. Además, acordó citar a los ex funcionarios Víctor Aular, Rafael Ramírez, Juan Carlos Márquez, Asdrúbal Chávez, Nelson Merentes, Alejandro Andrade, Angélica Barrios, Adrián Velásquez, Erick Malpica Flores y Elizabeth Gouveia. También tienen previsto solicitar información a Eulogio del Pino y a Claudia Díaz, detenidos desde hace varios meses.



“La tarea sería más fácil si tuviéramos acceso a los registros mercantiles para saber los inmuebles que tienen a su nombre o al de las empresas; al Seniat para verificar los impuestos que estas personas estarían cancelando y al Saime para conocer los estatus de los ciudadanos que hicieron negocios con Pdvsa”.



Si obtienen los testimonios de las personas que fueron llamadas a comparecer ante la comisión la semana próxima, elaborarán un informe para presentarlo en la plenaria y remitirlo ante la fiscal Luisa Ortega Díaz.



Otro de los casos que sustentan los 350 millardos perdidos en los últimos años se encuentra la malversación de fondos en el sistema eléctrico, que ronda 35 millardos de dólares. La Comisión de Administración y Servicios, que dirige la diputada Nora Bracho, aseguró hace varias semanas que la inversión para garantizar la electricidad en el país era de 40 millardos, pero el Estado había gastado el triple sin ninguna justificación.



El parlamentario explicó que estas informaciones las han logrado por la colaboración de los organismos de inteligencia de Estados Unidos y Panamá. No obstante, solicitarán más detalles a Ortega Díaz y las copias certificadas de las investigaciones al gobierno estadounidense para complementar los expedientes.



“Estamos abiertos a trabajar con quienes estén en la búsqueda de capitales perdidos. Muchos de los bienes permanecen en paraísos fiscales y es lo que debe determinarse”, agregó.



Superlano, que continúa la gestión que inició el diputado Freddy Guevara en 2016, también denunció que algunas de las empresas relacionadas con los CLAP tienen su domicilio en Estados Unidos.



En los próximos días la Comisión de Contraloría comenzará la segunda discusión de la Ley de recuperación de activos.

