Delsa Solórzano oficializó su renuncia al partido político UNT

Delsa Solórzano oficializó este lunes su renuncia ante el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) debido "a la ausencia de la democracia interna, la carencia de debate político".

"Hace ya mucho tiempo los sueños que nos unieron en UNT dejaron de ser comunes. Desde los espacios que me gané con esfuerzo, trabajo y tesón siempre quise sumar para UNT. Resulta doloroso constatar que ello no siempre fue recibido positivamente por el partido. Hoy me corresponde a mi abandonar las filas de UNT", dice el comunicado.

Solórzano hizo un llamado a la reflexión de parte del resto de miembros que integran el partido político y expresó que sus "sus verdaderos adversarios son quienes han destruido y hambreado al país".

"Me voy convencida que será más útil al país y al ciudadano desde el nuevo espacio que, junto a centenares de hombres y mujeres, vamos a construir", declaró.