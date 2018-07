Delsa Solórzano habló de la relación con su padre oficialista

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, se refirió este martes sobre la relación que tiene con su padre, quien es oficialista. Solórzano explicó que desde hace más de 16 años no hablan.

“Lo que yo hago me ha separado de mi padre porque él tiene una visión, de ver el país, distinta a la mía. Lo quiero y lo respeto, pero tenemos serias diferencias políticas y mi pensamiento no lo va a cercenar nadie, ni mi padre”, dijo Solórzano durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy.

La parlamentaria explicó que su padre no asistió a su matrimonio ni al nacimiento de su hijo, momentos que catalogó como difíciles.

“Ha sido muy duro que mi padre no me haya llevado al altar cuando me casé, lo esperé y no llegó”, expresó.