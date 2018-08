Delsa Solórzano exigió ingreso de Unión Interparlamentaria Mundial al país

La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, recibió este miércoles a organizaciones no gubernamentales y a un grupo de abogados quienes trataron el caso del diputado Juan Requesens, dejando en evidencias los abusos e irregularidades jurídicas y la violación a los derechos humanos que ha recibido.

Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión del Parlamento, informó que la Unión Interparlamentaria Mundial ha emitido tres pronunciamientos formales, en los que expresaron su preocupación frente a lo que ha ocurrido en contra de Requesens.

"Son pocos los casos en el planeta donde tenemos diputados en ejercicio presos, lo que es claramente grave", expresó la Unión Interparlamentaria Mundial.

Solórzano indicó que apoya que se realice un juicio público, sin dejar de exigir la liberación del parlamentario por Primero Justicia. Insistió en que se debe permitir el ingreso a miembros de la Unión Interparlamentaria Mundial al país.

"Ellos quieren constatar el estado de Juan Requesens, quieren verificar in situ la situación de nuestro compañero a quien pretenden señalar como ex diputado, ex diputado nada, porque el único ente que le puede allanar la inmunidad parlamentaria es la AN y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir porque Juan Requesens no ha cometido ningún delito", dijo Solózano.

