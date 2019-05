Delsa Solórzano: “Esta AN va a dar la batalla por el cese de la usurpación”

Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, afirmó este martes que el régimen de Nicolás Maduro intenta silenciar la instancia legislativa persiguiendo a los parlamentarios e impidiendo la entrada de los medios de comunicación a las sesiones.

“Quieren silenciar al Parlamento, no dejando entrar a sus diputados, apresándolos, violando el debido proceso, persiguiéndolos; pero también quieren silenciarlo impidiendo que los medios estén aquí”, manifestó la legisladora durante un punto de información ofrecido en la plenaria.

Por cuarta semana consecutiva, la Guardia Nacional Bolivariana impidió la entrada de los profesionales de la comunicación al Palacio Federal Legislativo, donde se celebraría la sesión ordinaria prevista para este martes. Los parlamentarios lograron entrar alrededor de las 10:00 am.

Solórzano indicó que varios legisladores, incluida ella, fueron agredidos por los agentes cuando se dirigían al Parlamento. “Me arrancaron de mi mano la credencial y me dijeron que si no no pasaba a la actividad. Esta no es una actividad, esta es una sesión formal del único ente legítimo que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional de este país”, agregó.

Aseguró que con el ataque a los parlamentarios y la prohibición de los medios en la instancia legislativa, los funcionarios están violando la inmunidad de los diputados y el derecho a la libertad de información y opinión.

“Venezuela merece saber lo que pasa en la AN. Nosotros seguimos aquí. Esta Asamblea va a dar la batalla por el cese de la usurpación, por el establecimiento de un gobierno de transición y por elecciones libres”, sentenció.