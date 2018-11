Delsa Solórzano desestimó escenario de diálogo con el gobierno nacional

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional (AN), aseguró este lunes que no está planteado un nuevo proceso de diálogo nacional entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

“Si se llega a plantear, hay quienes creemos que cualquier proceso de solución política tiene que cumplir con los requisitos que ha planteado el Parlamento Europeo, como un nuevo CNE, liberación de los presos políticos, reconocimiento de la AN y disolución de la asamblea nacional constituyente, pero si no hay nada de esto planteado, ¿cuál es el debate?”, puntualizó Solórzano durante una entrevista a Globovisión.

La parlamentaria acotó que no está de acuerdo con que José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno español, sea el mediador de un hipotético diálogo, y se pronunció sobre la polémica votación la semana pasada en la AN, de mayoría opositora.

“No es verdad que usted votaba a favor o en contra del señor, José Luis Rodríguez Zapatero, eso no es verdad. Había dos acuerdos y ninguno decía lo que la gente cree que dice, ni el acuerdo que finalmente ganó decía que Zapatero es persona no grata”, explicó y añadió que la Asamblea Nacional no tiene competencia para calificar a una persona como “non grata'. Esa es una competencia exclusiva del poder Ejecutivo nacional”, aseveró.

Con información de Unión Radio y Globovisión