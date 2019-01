Del vacío del poder a la usurpación: ¿Qué esperar el 10-E?

El 20 de mayo de 2018 se llevaron a cabo los "comicios presidenciales" que le adjudicaron la victoria a Nicolás Maduro. Esta elección fue desconocida por el Parlamento, el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea.

La juramentación para el nuevo periodo presidencial debería ocurrir el próximo 10 de enero. Sin embargo, alrededor de este evento hay muchas incertidumbres para los ciudadanos.

La resolución del drama de los venezolanos pasa por diagnosticar la situación de forma concreta para evitar las confusiones, por eso El Nacional Web consultó a José Vicente Haro, abogado constitucionalista, para aclarar las incógnitas de los próximos acontecimientos políticos.

Presidencia de Venezuela: ¿vacío de poder o usurpación?

José Vicente Haro puntualizó que en Venezuela existe un vacío de poder, lo que significa que la vacante de la presidencia de la República está disponible y necesita ser ocupada. “En este caso excepcional en el que las elecciones fueron desconocidas, la Constitución establece que el presidente de la AN se puede juramentar de forma interina”, explicó.

El vacío de poder ha sido declarado por el Parlamento en distintas oportunidades, como por ejemplo en los acuerdos del 9 de enero de 2017 y del 21 de agosto de 2018. Además el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio lo menciona en el Capítulo X del expediente sobre Nicolás Maduro.

La usurpación, aclaró Haro, se desarrolla cuando no se cubre el cargo y lo ocupan de forma ilegítima. “Guaidó manifestó claramente que a partir del 10 de enero es usurpación y Maduro no se va a juramentar ante esa Asamblea, lo que da a entender que se va a juramentar en otro órgano y seguirá en el cargo”, indicó.

El camino de la Asamblea Nacional

Juan Guaidó, presidente del Parlamento, en su discurso durante la instalación de la nueva directiva, indicó que la hoja de ruta consiste en crear condiciones para la transición.

“Cuando él habla de crear condiciones para la transición, se refiere a qué acciones, tácticas y estrategias se puede llevar a cabo para crearla, que se discutirán en un órgano dedicado a eso”, detalló Haro.

No es una idea nueva. El 17 mayo de 2017 se creó la Comisión de garantías para la transición, cuyo objetivo era construir las condiciones. Estaba conformada por Julio Borges (PJ), Dennis Fernández (AD), Freddy Guevara (VP), Stalin González (UNT), Teodoro Campos (Avanzada Progresista) y Juan Pablo García (Vente Venezuela), quien explicó a El Nacional Web que la comisión nunca se instaló y no tuvo ninguna acción, "porque no había voluntad política del presidente de la Asamblea, que estaba en ese entonces”.

El abogado teme que se repita la situación con el órgano que Guaidó propone y considera que los venezolanos tienen un deber fundamental. “La Comisión tendrá funciones propositivas. Luego los políticos, los ciudadanos y la sociedad civil tendremos el deber de colaborar con el restablecimiento del hilo constitucional”, apuntó Haro.

En ese sentido, el constitucionalista advirtió el riesgo que se está corriendo. “Si se tolera que Nicolás Maduro siga en el poder, simplemente llamándolo 'usurpador' y declarándolo una y otra vez, corremos el riesgo de convertirse en cronistas de la tragedia y no artífices de una solución urgente que necesitan los venezolanos”, sentenció.

Reacción gubernamental

Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, informó que Maduro se juramentará el 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justica, debido a la condición de “desacato” en la que se encuentra el Parlamento.

Luego de la toma de posesión, el mandatario se dirigirá a la asamblea nacional constituyente, que convocó las elecciones presidenciales, para su reconocimiento, indicó Cabello.

Asimismo, Nicolás Maduro expresó este lunes su indiferencia ante el comunicado del Grupo de Lima, que lo insta a entregar el Ejecutivo de forma provisional. "Que nos importa a nosotros que el 'cartel de Lima' me desconozca. No nos importa para nada. Venezuela va seguir su camino, sin que haya un gobierno metiche", dijo.