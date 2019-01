“Declaración de Padrino López profundiza la crisis”

La declaración del ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar lo que hace es profundizar la crisis política y militar del país, de acuerdo con la abogado Rocío San Miguel.

“La alocución fue leída, evidentemente preparada con anterioridad. Pero a mí me llaman la atención dos mensajes que dijo: ‘Estamos aquí para evitar el enfrentamiento entre venezolanos’; esto tiene un carácter atenuante de las presiones a las que están siendo sometidos. El otro fue agradecer a las naciones que están procurando una salida constitucional”, analizó la experta.

Considera que más allá de condenar la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, entre sus palabras no leídas mencionó el diálogo y una salida constitucional, lo que le parece muy importante. “Sin embargo, es obvio que hay un Alto Mando que está apoyando a Maduro. El ministro de la Defensa ha declarado que estamos ante un golpe de Estado y eso va a generar mayor presión en el sistema político y en el sistema militar”.

El mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones considera que lo que afirme el Alto Mando Militar no necesariamente es lo que piensa el grueso de los miembros de las fuerzas armadas. “A mí me parece que la declaración de Padrino López hoy (ayer) fue política, no la de un verdadero ministro de la Defensa”.

Alcalá Cordones califica la exposición como débil porque opina que el Alto Mando Militar debió salir con Nicolás Maduro.