Se cumplen 2 años sin justicia para la familia de Adrián Duque

A 2 años del asesinato de Adrián José Duque Bravo durante una protesta en las inmediaciones de las Torres de El Saladillo, en Maracaibo, no se han determinado los responsables de este hecho. Testigos señalaron a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que dispersaban la manifestación. Sus padres, Henry Duque y Yumaira Bravo, no han descansado en la búsqueda de justicia.

El Capitán América, como le apodaban sus allegados, tenía 24 años de edad, había obtenido el título de contador público en la Universidad José Gregorio Hernández y era el único hijo varón de la familia Duque Bravo. El 24 de mayo de 2017, mientras la GNB reprimía una protesta en las inmediaciones de las Torres El Saladillo, ubicadas en el casco central de Maracaibo, Duque se protegía con un escudo que emulaba al del héroe de Marvel, pero en ese fatídico día resultó insuficiente para evitar que recibiera un disparo en la parte izquierda del abdomen que acabó con su vida. Ingresó sin signos vitales al Hospital Chiquinquirá de la capital zuliana.

“No nos pueden devolver a nuestro hijo, pero metan presa a la persona que lo mató. Fue una persona a quien asesinaron, no a un animal. Merece justicia”, expresaron los padres al cumplirse el primer año de su partida. Un año después de esa declaración, la justicia no ha llegado: laFiscalía 45ª de Derechos Fundamentales del Ministerio Público no ha establecido los responsables de esta ejecución y con ello ha impedido a la familia Duque Bravo alcanzar la anhelada justicia.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia ha acompañado a los familiares del joven durante el proceso judicial y ha realizado 3 solicitudes de acceso al expediente, 2 han sido negadas y la última, realizada el 14 de febrero de 2019, aún no ha sido respondida. Con esta actuación, el Ministerio Público ha impedido el derecho de la familia Duque Bravo de participar en el proceso penal.

A 2 años de la ejecución de este joven zuliano, Codhez condena el retardo procesal evidenciado en la falta de acusación derivada de la deficiente actuación del Ministerio Público y exige el pronto enjuiciamiento de los responsables.

