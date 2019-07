El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, explicó este martes 9 de julio, ante el Comité de Servicios de las Fuerzas Armadas del Senado de su país, los riesgos de la permanencia de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores y la peligrosa influencia de Rusia, China e Irán en el Hemisferio Occidental.

“Las organizaciones criminales, el narcotráfico, la inmigración ilegal, los extremistas violentos, la corrupción, todo ello habilitado por un gobierno débil, son los principales desafíos de seguridad en Latinoamérica”, son algunas de las razones enumeradas por Faller.

#SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller #SASC testimony: In #Venezuela, "#Russia is, in their own words, ‘protecting their loyal friend’ by propping up the corrupt, illegitimate Maduro regime with loans, technical & military support." #EnduringPromise pic.twitter.com/Gyc6Az7x2Z