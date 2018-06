"Continuidad de Maduro en el poder prolonga la negación de la vida"

La sociedad civil rechazó las condiciones en las que se realizaron las elecciones del 20 de mayo y cuestionó la reelección de Nicolás Maduro. Este fue el espíritu mayoritario del acto “Ante el fraude electoral, en la UCV renace la esperanza”, realizado ayer en el Aula Magna.

“Maduro no fue elegido democráticamente para el nuevo período. Su continuidad en el poder prolonga la negación de la vida de la gente”, sostuvo el sacerdote jesuita Luis Ugalde, ex rector de la UCAB. Denunció que el país vive una severa crisis en la que agonizan las universidades y las empresas, mientras los servicios públicos están atrapados entre la corrupción y la ineptitud.

"Me parece una burla cruel al pueblo que Maduro en vez de presentar su renuncia, pretenda seguir por seis años más con esta agonía". Añadió que para lograr la unidad superior es necesaria la convergencia de cuatro elementos: “El malestar de la población que se manifestó el 20 de mayo; el desconocimiento de la comunidad internacional al gobierno; que la Fuerza Armada intervenga para evitar que el fraude se perpetúe y la construcción de un movimiento amplio que, mediante la protesta pacífica, exija la renuncia del presidente y restituya la democracia”.

La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, expresó: “Tenemos un supuesto presidente que ganó con 30% del padrón electoral. Maduro es el presidente electo con la más baja cantidad de votos en la historia de Venezuela. Esa baja participación revela un gran cansancio colectivo. El desconocimiento del proceso electoral tiene un mensaje claro para nosotros: La unidad”.

En el acto, organizado por el Movimiento Venezuela Unida no se Rinde y el Frente Amplio Venezuela Libre, Jessy Divo, rectora de la Universidad de Carabobo, secundó el llamado a la unidad: “Las universidades han sufrido el asedio del régimen, debemos defender nuestras universidades, aunque la tierra tiemble y la hora sea menguada”, argumentó.

En el evento se declaró persona no grata al mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que se encuentra de visita en el país. El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Victor Márquez, anunció que próximamente la sociedad civil retomará las calles: “Se acercan los tiempos para una gran protesta nacional, de todos los sectores, una gigantesca operación telaraña, que a través de la presión social contribuya a la salida pacífica del usurpador”.

El Movimiento Estudiantil y el Congreso de Juventudes también rechazaron la forma cómo fue reelecto Maduro: “No reconocemos usurpadores, no reconocemos el fraude y no reconocemos ningún poder de facto. Esta juventud jamás ha conocido la democracia. No sabemos lo que es vivir en libertad, pero estamos comprometidos en conquistarla. Invitamos a los hermanos de la GNB y a todo el cuerpo militar venezolano a que se sume para concretar nuestra misión a corto plazo: salir de la dictadura que hoy agobia”, exhortó Marco Velasco, vocero del Congreso Nacional de Juventudes.

“Las soluciones no van a venir de afuera sino de nuestra propia fuerza organizativa”, afirmó Pilarica Romero, vocera del Frente Amplio de Mujeres.

Ingobernabilidad. “El país es cada vez más ingobernable para el despotismo”, señaló el constitucionalista Julio Fernández Toro. El abogado cree que se acrecienta la debilidad del gobierno y sostuvo que en Venezuela “hubo un golpe de Estado por vía judicial a través del TSJ, que atribuyó competencias que constitucionalmente no tiene y confirió al presidente poderes que no le competen”.

Provea, a través de Inti Rodríguez, dijo que, desde octubre de 2016, “el gobierno se convirtió en una dictadura del siglo XXI”. Pidió la libertad para todos los presos políticos y detener la represión.

“Si la dictadura de Maduro continúa un año más significa la definitiva erosión de los derechos de los venezolanos”, aseveró Rodríguez.