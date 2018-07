“Congreso del PSUV violará la Constitución”

A pocas semanas de efectuarse el congreso del PSUV, miembros del chavismo disidente aseguran que el oficialismo no tiene intención de consultarles a las bases los lineamientos estratégicos ni el destino del partido; por el contrario, las decisiones serán tomadas desde una cúpula que quiere mantenerse en el poder.

“Será un evento curioso porque en realidad no es un congreso. Violan una vez más el artículo 67 de la Constitución, porque en el PSUV no hay ningún tipo de mecanismo democrático ni participación de las bases. Ellos lo hacen creer”, expuso Gustavo Márquez, ex ministro de Hugo Chávez.

Dirigentes del partido de gobierno han asegurado que la asamblea nacional constituyente instalará siete mesas de trabajo para llevar al congreso algunas propuestas en el ámbito político, económico y social. Márquez opina que ese debate debería ser llevado al ámbito nacional,porque no son temas que le conciernen únicamente al partido sino a todos los venezolanos.

Márquez y Nícmer Evans, otro representante del chavismo disidente, coincidieron en que el gobierno ha aplicado y dado fortaleza a políticas que profundizan la crisis, y en el congreso no ocurrirá algo distinto.

“Han tratado de sostener el planteamiento de Chávez, y están cada vez más radicalizados. Antes de que llegara Maduro ya se habían cometido errores con el manejo de los recursos y la corrupción. El presidente ha demostrado una gran incapacidad para rectificar esas prácticas”, aseguró Evans.

Recientemente, el ministro de Educación, Elías Jaua, hizo una especie de mea culpa y pidió democratizar al partido y escuchar a las bases. Márquez descartó que haya una intención de rectificar y calificó el discurso de Jaua como poco creíble. “El debate debe ser la salida a la crisis, superar el drama”, agregó.

El constituyente Jesús Faría también fijó una posición y planteó al mandatario liberar el control de cambio, así como cuidar el manejo de la adquisición de divisas.

Estas consideraciones no deberían ser desechadas, opina el chavismo disidente. “Comienza a existir una posición autocrítica que no renuncia a su modo de pensar”, aseguró el ex ministro de Chávez.

Sin embargo, Evans advierte que los sectores que Jaua y Faría representan quieren propiciar una alternabilidad de poder para salir de Maduro, la cual no implica el inicio de una etapa democrática ni un replanteamiento del escenario político en el que pueda entrar la oposición.

Doctrina militar. El domingo, el constituyente Pedro Carreño aseguró que en caso de que se presente un conflicto armado entrará la nueva doctrina militar: la guerra de todo el pueblo. El partido Avanzada Progresista aseguró que el dirigente violó la Ley contra el odio que la misma ANC sancionó.