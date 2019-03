Concejal pide censar a familias chavistas para entrega de comida

Luis Eduardo Parra, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, denunció que Roberto Cáceres, concejal del municipio San Felipe del estado Yaracuy, pidió a los jefes de las comunidades de La Ascención que le entreguen un censo con “las familias chavistas” para identificar a quienes se les entregará comida en caso de que llegue el momento de dar menos alimentos a las personas.

“En vista de la presión del imperio norteamericano en contra de la revolución bolivariana necesitamos cerrar filas. Necesito que los jefes de las comunidades me presenten un censo de las verdaderas familias chavistas por si llegara un momento de repartir solamente comida a nuestros cuadros ya tengamos identificados a las familias que les vamos a entregar”, dijo Cáceres en un audio compartido por Parra en Twitter.

En el audio Cáceres pidió a los jefes de la comunidad que hagan la lista “sin ponerse la mano en el corazón”.

“El que no es no es, el que necesita pero no es compatriota, no es. Estamos en una etapa de definición. Más allá de que sabemos que el alimento es un derecho para todos estamos en un momento de definición y debemos tener un censo real de la gente nuestra, de los que toda la vida han estado con nosotros rodilla en tierra”, indicó el concejal.

Mediante las redes sociales varios usuarios realizaron la denuncia. "Roberto Casares, concejal del PSUV en el municipio San Felipe en audio enviado a jefes de cuadra de urbanización La Ascensión, exige censo de sólo familias chavista para la entrega del CLAP. Sólo en revolución. ¿Que tal?", comentó una usuaria de Twitter.

