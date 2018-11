Concejal Iván Yáñez: Más que procesos electorales, necesitamos acciones

A pocas semanas de realizarse las elecciones de concejales municipales, algunos dirigentes de oposición decidieron no postular su candidatura debido a la falta de credibilidad del Consejo Nacional Electoral o por las posturas de cada partido político. En estos comicios se escogerán 4.900 concejales, con sus respectivos suplentes.

Iván Yáñez, concejal del municipio Caroní (Bolívar), aseguró en una entrevista exclusiva a El Nacional Web que no participará en las elecciones del 9 de diciembre.

“Mi partido, Primero Justicia, entendió que el CNE ha atentado contra la voluntad del pueblo en los procesos que hemos participado y que más que un proceso electoral necesitamos un conjunto de acciones con la comunidad internacional para poder avanzar”, dijo.

Yáñez señaló que no se puede participar en un proceso electoral sin garantías mínimas, las cuales la oposición ha solicitado en reiteradas ocasiones. Aseguró que mediante la decisión de no participar en las elecciones la oposición se organiza para ir a un “proceso final”.

“El proceso final es la ruta que nos estamos planteando para lo que será el año que viene ante la juramentación de un gobierno ahora, más que ilegitimo, no reconocido por la comunidad internacional”, reiteró.

El representante municipal indicó que en procesos de conflictos como los que atraviesa el país nadie es dueño de la verdad, “es lógico y responsable decir que los que dicen no ir a elecciones tienen tanta verdad como los que dicen sí a elecciones”. Agregó que él no participará pero respeta la decisión de quienes sí se postularon para los comicios.

Yáñez sostuvo que es un creyente de la democracia y la libertad de pensamiento pero que mediante su liderazgo debe convencer a las personas de que si hay una ruta diferente. “Hay espacios que no se deben ceder por completo, el país está polarizado y eso está afectando a las regiones.

El dirigente de Primero Justicia explicó que se necesita que los venezolanos sepan los útiles que son para así avanzar en la reconstrucción del país.

Confíar en sus capacidades es lo que impulsa a Yañez a seguir luchando por el país. “Cada vez que te dicen que 'no puedes, no vas a llegar', porque más recibes campaña negativa que energías positivas pero llegó a la casa, veo a mi familia y ese es mi motor como ser humano”.

“La mayoría de mi familia se ha ido del país, mis amigos me preguntan por qué no me he ido del país y yo digo 'yo creo en Venezuela, yo nací aquí'. Yo respeto al que se va pero también al que se queda, pero ¿a quién no voy a respetar? al que me dice que no hay posibilidades en Venezuela”, expresó.

El concejal de Caroní señaló que cuando alguien dice que no hay posibilidades en el país siente que ha fallado como líder pero tiene que seguir avanzando con los que sí creen. “Yo le pido a los venezolanos que crean que todos somos importantes en esta lucha”.

“Todos somos importantes, desde la señora que hace un rosario para los estudiantes hasta el que está al frente con un escudo o como el paramédico que está luchando. Cuando el venezolano entienda que todos somos importantes realmente Venezuela va a cambiar”, concluyó.