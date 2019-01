Ciudadanos exigen firmeza en sus acciones a la AN en Cabildo Abierto

Adriana Pichardo, Desiree Barboza, Ángel Medina y Delsa Solórzano, diputados a la Asamblea Nacional, informaron este martes a los ciudadanos del sector Los Ruices, la ruta hacia la transición y la importancia de los acuerdos que realizó el Parlamento para el proceso.

Los personas que asistieron a la convocatoria no solo aplaudían y vociferaban consignas, sino que también le exigieron a los parlamentarios firmeza en las próximas acciones a emprender, para evitar recaer en “los errores del pasado”.

“Es importante que el discurso lo mantengan hasta el final y no hagan medias tintas después, a mitad de camino, porque creo que es el último chance que tienen como cuerpo legislativo”, dijo Jesús Navarroa El Nacional, quien se encontraba en el lugar.

Navarro, de 30 años de edad, expresó que asistió a la actividad porque ve una esperanza en el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. “Es una persona joven que ni las personas ni el gobierno tienen cosas que atribuirle y eso podría unificar para movilizar en una sola dirección”. Sin embargo, considera que se deben asumir los actos y las consecuencias.

“Si se van a lanzar, que se lancen con todo, que el pueblo los va a respaldar, sino vendrá la consolidación de la miseria y el fracaso”, puntualizó.

Isabel López indicó que está de acuerdo con las propuestas porque de esa forma “Venezuela podrá volver hacer el país grande que era antes”. No obstante, espera que el Parlamento “sea coherente y firmes hasta el final”.

Así como Navarro y López, durante las intervenciones de la sociedad civil en la actividad, otros ciudadanos manifestaron el temor que tienen de que no se logre el objetivo y que se repitan escenarios anteriores, enfatizaron en los hechos de los años 2014 y 2017.

El 23 de enero no es el día final

Los parlamentarios enfatizaron que el 23 de enero, fecha para la próxima manifestación, no es el día final. “Ese día no termina. Es el inicio de una nueva etapa”, explicó Adriana Pichardo. “Sé que la desesperación nos come, pero los pasos que se han dado son firmes”, agregó.

Juan Guaidó el pasado viernes en el Cabildo Abierto en Altamira invitó a todos los presentes y venezolanos a una gran manifestación en rechazo a Nicolás Maduro el 23 de enero.

“La planificación de esta convocatoria se está realizando junto con el Frente Amplio mediante la Plataforma de Conflicto. Los detalles se informarán de forma oportuna por los medios oficiales. Estamos en dictadura y lo diremos cuando sea preciso para evitar sabotaje”, apuntó Pichardo.