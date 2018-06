Cicpc no recibió denuncia de una pareja por no tener Carnet de la Patria

Una denuncia de robo de una pareja fue rechazada por parte del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas (Cicpc) al no contar con el Carnet de la Patria para realizar el trámite.

La información fue dada a conocer por el fotoperiodista Horacio Siciliano en su Twitter, quien indicó que al papá y la esposa de uno de sus amigos los robaron y un Policía Nacional Bolivariana les dijo que no podía hacer nada.

"Fueron (la pareja) a poner la denuncia en el Cicpc de El Llanito y les dijeron que no podían recibir denuncia sin el Carnet de la Patria", ndicó Siciliano en la red social.

Políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos y civiles han rechazado el uso del Carnet de la Patria para actividades como el acceso a los alimentos y las bonificaciones que ofrece el presidente "reelecto" Nicolás Maduro a través de este por ser "instrumento de apartheid".

Ayer robaron al papá de un amigo y a su esposa en Plaza Venezuela. Pidieron ayuda a PNB que estaba cerca del lugar y NO se movieron "No podemos hacer nada".Fueron a poner la denuncia al CICPC en el Llanito y les dijeron que NO PODÍAN recibir denuncia SIN "El Carnet de la Patria"