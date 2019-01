Christian Zerpa: General González López podría estar muerto

Christian Zerpa, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indicó este lunes que Gustavo González López, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, podría haber sido asesinado por disentir del gobierno.

“González López está desaparecido desde octubre y nadie sabe si está vivo o muerto. Yo considero que el gobierno tendría que dar una fe de vida porque de lo contrario hay sospechas de que fue asesinado”, dijo Zerpa.

Señaló que de no aparecer el ex director del Sebin es necesario que se determine si fue asesinado o no.

Zerpa huyó de Venezuela hacia los Estados Unidos (EE UU), debido a que presuntamente no quiso ser parte de la juramentación de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero.

Magistrado Christian Zerpa: Gustavo González López está desaparecido desde octubre. Nadie sabe si está vivo o muerto, si está detenido o escondido. Hay sospechas de que fue asesinado por no estar de acuerdo con la entrega del Sebin. Vía @VPITV pic.twitter.com/NRyosVvHVC — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 7 de enero de 2019