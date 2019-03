Chavistas reprocharon llegada de Guaidó a funcionarios de Maduro

Ciudadanos afectos a Nicolás Maduro reclamaron este lunes a los dirigentes del oficialismo permitir el ingreso de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, al país.

Las personas cuestionaron a Diosdado Cabello y a Iris Varela, quienes dijeron que tomarían medidas en contra de Guaidó.

El presidente interino realizó una gira por varios países de Latinoamérica y pese a las amenazas de funcionarios de Maduro logró ingresar al país sin inconvenientes.

A mí no me arrecha que el Guaido haya entrado y no lo hayan arrestado.Mi arrecha es que haya salido del país por una trocha teniendo una prohibición de salida del país, y lo hayan dejado entrar por el aeropuerto y sin pasaporte!Venezuela un país sin ley?#DesfileDeCaranaval2019