Chavismo marchó en apoyo a las medidas económicas de Maduro

A las 12:00 del mediodía, al frente de la sede de la Cantv en la avenida Libertador, simpatizantes del gobierno y trabajadores de la administración pública esperaban para que comenzara la marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo a las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro.

Eran tan pocos los asistentes a esa hora que desde una tarima un hombre gritaba: “Acérquense, que hoy vamos a marchar en apoyo a Nicolás Maduro, el bolívar soberano y la soberanía económica”. Un grupo se acercó, mientras otras personas se bajaban de los autobuses.

Entre los asistentes había trabajadores de la Cinemateca Nacional. “Asistí a la marcha porque me ofrecieron un refrigerio. No pretendo quedarme. Estaré hasta la 1:30 pm, y luego me voy”, dijo uno de ellos.

Una mujer contó que había ido a la concentración para ver si alguien le explicaba las medidas: “Son una locura. Cómo es posible que yo tenía 4 millones en la cuenta y ahora solo tengo 40 bolívares”. Al igual que ella, otros expresaban su confusión sobre los anuncios económicos.

Adultos mayores y pensionados también mostraron preocupación. Afirmaron que han recibido muy poca información sobre la nueva moneda. “No sé cómo haremos los pensionados para cobrar. No sabemos si el aumento se dará este mes o a partir del otro. Pienso que deben suministrar más información en la televisión para los que no tenemos otra forma de enterarnos”, dijo una mujer que hacía fila para comprar una arepa en el tráiler de Pdval.

A las 2:00 pm aún no comenzaba la caminata que tenía como destino Miraflores. A partir de las 4:00 pm fue cuando arrancó la marcha a la que sumaron más personas.

Durante la movilización, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y presidente de la asamblea nacional constituyente, indicó que los venezolanos deben ser los protagonistas en el programa de recuperación y crecimiento económico. “Este programa no es para ser ejecutado solo por el presidente, también el pueblo debe participar”.

Dijo que los ciudadanos deben denunciar los comercios que “pretendan infringir el acuerdo”. “Donde haya violación de esos precios, nos vamos con la Guardia Nacional, con el Cicpc”, advirtió.