Cecilia Sosa: Una fractura dentro del régimen podría generar un cambio

Cecilia Sosa Gómez, ex magistrada de la disuelta Corte Suprema de Justicia, opinó este jueves que un cambio político en Venezuela podría darse debido a una fractura dentro de los factores internos del gobierno.

Además de un golpe de Estado o una intervención militar por parte del extranjero, la jurista señaló que una división en el gobierno podría generar una transición hacia un cambio político, así lo informó el portal El Colombiano.

"La evidente fractura dentro del régimen, entre el madurismo y el chavismo, podría, eventualmente, generar una transición. Los venezolanos tenemos que resolver nuestra transición y la presión internacional está ayudando mucho en el pensamiento interno. Ojalá ayudara bastante al régimen a sentirse muy acorralado, aunque este quiera aparentar que no lo está. También hará pensar al estamento militar en qué va a ser de su futuro", indicó Sosa.

La ex magistrada consideró que un cambio político no se realizará mediante la vía electoral debido al control que tiene el gobierno sobre los organismos encargados de organizar y celebrar las votaciones.

"No hay una salida electoral bajo el control del sistema que tiene el régimen. Pero, aquí en algún momento tiene que haber unas elecciones para poder restablecer la democracia. Cualquier mecanismo que no un proceso electoral transparente y libre, no será una salida que se enmarque en lo que aspira el venezolano", aseveró la jurista.

Por otro lado, Sosa consideró que la emigración venezolana puede incrementarse a una magnitud en la que puede convertirse en un factor desestabilizador de los Estados que intentan asimilar a los refugiados del país.

"Los efectos de la migración han hecho que esto se haya transformado en un éxodo forzado y hay una política deliberada de que esa salida masiva puede desestabilizar la democracia de esos países que intentan incorporar a los venezolanos", agregó.

Expresó que en Venezuela se han violado derechos humanos fundamentales a toda la población y que no hay igualdad en el régimen de derechos.

Con información de El Colombiano