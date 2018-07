Causa R: No hemos participado ni participaremos en ninguna reunión secreta

El secretario general de la Causa R, José Ignacio Guédez escribió en su cuenta de Twitter que la Causa R no participó ni participará en ninguna reunión secreta para restituir una alianza electoral que le dé sustento al gobierno venezolano.

“Hay que ser imbécil o algo peor para no convalidar una elección presidencial y tirarse de cabeza luego por concejalías y curules de la AN” manifestó el secretario en su cuenta Twitter.

Andrés Velásquez, dirigente de Causa R, manifestó que el esfuerzo unitario debe estar dirigido a una gran unidad de acción, que conecte y represente el malestar y las protestas reivindicativas que se multiplican en todo el país.

“Los diálogos electorales no están en la prioridad de nuestro pueblo que muere de hambre”, indicó Velásquez.

