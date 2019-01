Carlos Vecchio rechazó posibilidad de un diálogo con Maduro

Carlos Vecchio, encargado de negocios de Venezuela ante Estados Unidos, rechazó el miércoles un posible diálogo con Nicolás Maduro y pidió a la comunidad internacional que no se deje engañar.

Aseguró, dijo que lo único que la oposición aceptará es cómo negociar la retirada del poder de Maduro.

La Asamblea Nacional, democráticamente electa en 2015, declaró "usurpador" al Maduro por iniciar el 10 de enero un segundo mandato "ilegítimo", considerado como el resultado de una elección fraudulenta.

"No estamos de acuerdo con un diálogo para manipular y para engañar", afirmó Vecchio durante un panel sobre la situación en Venezuela, organizado en Washington por el centro de estudios Atlantic Council.

Maduro siempre ha jugado "la carta del diálogo" con el fin de "manipular, ganar tiempo y conseguir oxígeno" para continuar reprimiendo a sus detractores, señaló Vecchio.

Según él, los demás países no deben dejarse confundir nuevamente. "No hablamos en abstracto, hemos visto que no ha funcionado y la comunidad internacional no debe ser manipulada así", indicó en alusión a los cuatro intentos fallidos de diálogo desde 2014.

"Queremos elecciones libres y transparentes. Para eso necesitamos el apoyo internacional", enfatizó.

Maduro insiste en llamar a una negociación y ha celebrado las gestiones de México y Uruguay en la ONU en ese sentido. Pero Guaidó ha reiterado que no se prestará a "diálogos falsos".

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su voluntad de enviar una misión "de buenos oficios para facilitar el diálogo y la negociación entre las partes" en Venezuela.

También se declaró a favor del diálogo en Venezuela el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Ferrer.

El gobierno venezolano y la oposición han emprendido cuatro negociaciones fallidas, la última de ellas entre diciembre de 2017 y enero de 2018 en República Dominicana, que fracasó entre acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos.