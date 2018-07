Carlos Vecchio: un exiliado que sueña con su regreso a Venezuela

Los venezolanos que se encuentran exiliados en otras naciones han denunciado incansablemente la crisis humanitaria, económica y política que atraviesa Venezuela, convirtiéndose en una de las principales fuerzas que promueven la salida del gobierno de Nicolás Maduro.

Carlos Vecchio, coordinador político del partido Voluntad Popular (VP), luego de cuatro años de un exilio forzado, plasmó en 244 páginas su visión de la vida lejos de su patria y de los que son, a su juicio, los pasos a seguir para recuperar al país.

En el libro, Libres: el nacimiento de una nueva Venezuela, Vecchio expone que a pesar de estar lejos no se está ausente. Tras las protestas que hicieron parte del proceso denominado “la salida”, en 2014, el dirigente de la tolda naranja se vio obligado a permanecer en la clandestinidad y luego abandonar el país ante el riesgo de aprehensión.

“Realicé el libro porque quería dejar un registro de dónde venimos, por qué nos metimos en la política, la razón de nuestra lucha [...] Fue un oportunidad de hablar [...] porque sentía la obligación de dejar testimonio de lo que estamos viviendo y lo más importante fue colocar la razón de nuestra lucha”, señaló Vecchio en exclusiva a El Nacional Web.

El político reiteró que en las líneas de su libro marca una pequeña ruta a los ciudadanos para que la situación que vive la nación no vuelva a ocurrir: “Qué hacer para evitar otro Chávez. Esta es la peor tragedia que nos ha pasado a los venezolanos”.

Junto a las propuestas que ofrece Vecchio para cambiar el rumbo del país en los próximos años, el también abogado agregó la importancia del compromiso y la motivación para llegar al objetivo.

Explicó que el nombre de su escrito fue lo último que colocó, debido a que no conseguía la palabra o frase exacta para él. Luego de pensar en distintos títulos, llegó a Libres: el nacimiento de una nueva Venezuela porque ese es el eje transversal de lo que se está viviendo en el país.

“Lo que estamos viendo es un régimen que quiere controlar tu vida, eso no te va a permitir superarte. Nosotros tenemos que plantear un modelo que piense en el ciudadano (...). Yo la quise resumir enLibres: el nacimiento de una nueva Venezuela para extenderla a cada ser humano, no se puede dejar de ser pobres si no hay libertad”, expresó el autor.

Camino en la política

Vecchio se trazó un camino lleno de metas para cumplir en su vida. Antes de iniciar sus estudios en la Universidad Central de Venezuela (UCV) le llevó tiempo tomar la decisión definitiva.

“Yo nací en Caripe, estado Monagas. Cuando terminé el bachillerato no había más nada que hacer y eso me llevó a salir de ahí”, contó.

El coordinador político de VP sostuvo que cuando comenzó sus estudios universitarios comprendió a plenitud las cosas que le decía su padre: “Hijo, yo lo que quiero es que tú estudies para que eches pa'lante”.

En una de las líneas de Libres: el nacimiento de una nueva Venezuela indicó que la situación del país no impulsa a los jóvenes a estudiar, debido a que la crisis no permite que las personas alcancen sus sueños y por eso muchos de los venezolanos han decidido emigrar.

La vocación de Vecchio por la política ha sido fundamental para su crecimiento. A pesar de los atropellos por parte del gobierno, sus convicciones se mantienen intactas y las utiliza como impulso para reconstruir un país unido y libre.

“Mi vocación viene por dos elementos: uno que me viene de mis padres, en el libro narro la historia de mis abuelos quienes eran servidores públicos (...), entonces esa voluntad de servir a la gente es una aptitud que tengo. El otro es el más importante y es por rebeldía moral, luego de ver cómo Chávez desmanteló todo el sistema democrático yo no me podía quedar callado, y mi formación de abogado me hizo ser crítico”, explicó Vecchio.

Uno de los primeros retos que enfrentó en el inicio de su carrera política fue su candidatura independiente para la Alcaldía de Chacao. Uno de los discursos que dio en ese tiempo lo hizo destacarse, junto a Leopoldo López, preso político y líder del partido VP, y Henrique Capriles, quien lo contactó para que le acompañara en la campaña para la Gobernación de Miranda en contra de Diosdado Cabello en 2008.

“Esa campaña para mí fue relevante porque era la primera vez que Capriles competía por la Gobernación y era en contra de Cabello. Miranda es un estado clave para el rescate de la democracia en Venezuela, además era la primera vez que me involucraba en una campaña de ese nivel”, señaló Vecchio.

Agregó que le agradece a Capriles el haberle dado la oportunidad de participar con él en ese proceso y cree que juntos sumaron un “granito de arena” para ese cambio político. Indicó que establecieron una buena relación y que el ánimo de ambos para alterar el rumbo del país y sus espíritus luchadores los unió.

Relató que cuando estaba completando el camino para entrar en la política, luego de estar en la organización civil Ciudadanía Activa, se dio cuenta de que quería dedicarse a eso y para ello necesitaba pertenecer a un partido político. Cuando tomó la decisión coincidió con los estudiantes de la generación de 2007 y con la salida de López del partido Un Nuevo Tiempo.

Freddy Guevara, Yon Goicoechea, David Smolansky, Lester Toledo, Daniel Ceballos, Juan Andrés Mejías, Juan Guaidó, entre otros, fueron quienes se apoyaron en los pensamientos e ideologías de López. En compañía de otros dirigentes provenientes de otros partidos llegó el nacimiento de Voluntad Popular.

Foto: @carlosvecchio

Desde las protestas de 2014,diferentes dirigentes y activistas pertenecientes a este partido han sido perseguidos, amedrentados y detenidos por el gobierno nacional. Actualmente estos dirigentes son los principales adversarios de Maduro.

“El gobierno nos persigue porque hemos sido irreverentes y no nos hemos quedado callados, yo creo que esa rebeldía moral nos caracteriza. Nicolás Maduro ha implementado esa política de querer encarcelar a los que se oponen a él y eso no va a evitar que sigamos alzando nuestra voz”, indicó Vecchio a El Nacional Web.

Las fases de su vida

Para Carlos Vecchio, desde sus decisiones en la adolescencia hasta su salida del país, existieron tres circunstancias en su vida que marcaron un antes y un después.

“Mi perseverancia, disciplina y constancia para conseguir la beca para estudiar en Estados Unidos, fue una lucha de siete años para alcanzar ese sueño. Esos principios son los que me han hecho alcanzar todos mis logros y mis derrotas”, contó Vecchio haciendo referencia al primer cambio que vivió.

El dirigente de VP apuntó que su segundo cambio fue cuando tomó la decisión de salir de Venezuela, luego de tener tres meses en la clandestinidad. Consideró que fue la acción política más compleja que le tocó tomar.

“Fue una decisión difícil tener que dejar a mi país por circunstancias políticas y entender que era más útil afuera y no detrás de las rejas. Esto me ha ayudado a entender mucho, me ha puesto en los pies de muchos venezolanos que se han visto obligados a salir”, dijo.

Agregó que el tercer evento que marcó un antes y un después en su vida fue el nacimiento de su hijo. “Es cuando vuelves a nacer, es otra vida. Ese sentimiento de padre te hace entender el sufrimiento de muchos, te hace ser más sensible frente al dolor del ser humano”.

Foto: @carlosvecchio

Su lucha en el exilio lo llevó a recorrer diferentes naciones del mundo, en las cuales denunció e informó sobre la crisis social, política y económica que atraviesa Venezuela. Vecchio es uno de esos tantos dirigentes que tuvo la oportunidad de reunirse con mandatarios internacionales y con organizaciones que desean el rescate de la democracia en el país.

“Yo creo que la lucha desde el exilio no sustituye a la lucha interna en el país, las dos se complementan. Nosotros entendemos que esto no es solo un problema de los venezolanos porque le está afectando a toda la región (...) Cuando se habla de democracia no tiene que ver con fronteras ni ideologías, todos los países democráticos en el mundo tienen que ayudar”, reiteró.

Vecchio contó que ambas luchas son esenciales y puso como ejemplo la lucha de Francisco de Miranda cuando salió a buscar apoyo para la Independencia del país, la cual catalogó como la primera misión internacional de un venezolano. También hizo referencia al apoyo de la generación del 28 en su momento histórico en la nación.

“Cada venezolano que se encuentra fuera del país es uno de nuestros embajadores para denunciar lo que está ocurriendo en el país y pronto serán esenciales para su reconstrucción”, expresó.

El jurista señaló que cada venezolano es un pedacito de país que está presente en donde sea que se encuentre. “Las denuncias que hemos realizado internacionalmente no la hubiésemos podido hacer sin los venezolanos que se encuentran en el exterior”.

En el exilio Vecchio conoció el sufrimiento de todos los venezolanos que salieron del país en busca de un mejor futuro y comprendió un poco lo que pasan los presos políticos que se encuentran separados de sus familias. A pesar de su ausencia en el país no olvida sus raíces y los motivos por los cuales se convirtió en político de oficio y vocación. Carlos Vecchio es uno de los exiliados políticos que sueña con regresar a Venezuela.