Carlos Rotondaro, ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), reveló los equipos con los que cuenta la FANB para responder ante una posible intervención militar de EE UU.

“Nosotros tenemos unos sistemas de armas que se han visto en diversos ejercicios militares y otros tecnológicos que nos ponen a la vanguardia de una de las principales Fuerzas Armadas de América Latina”, dijo en una entrevista para NTN24.

Rotondaro pidió a sus compañeros de la FANB dar un paso al frente para rescatar la democracia en el país. “Requiere que nos pongamos del lado de la historia, del lado del pueblo. No podemos ser participes de lo que yo he comentado, de lo que hemos vivido”, indicó.

El también ex ministro de Salud también denunció que algunos ministros del oficialismo tomaban los medicamentos para fines de corrupción y no permitían que estos pudieran llegar a los venezolanos.

“Fui testigo de que muchas veces decían que no se repartieran los medicamentos sino que se guardaran para las elecciones. En ese entonces era ministro de Salud Luis López, y lo escuché decir eso”, afirmó.

A pesar de que se le acusa del colapso del servicio que ofrece el IVSS, insiste en que desde 2014 estuvo trabajando desde adentro con el objeto de conseguir los recursos necesarios para adquirir los medicamentos de alto costo y los tratamientos que requieren los enfermos crónicos.

Rotondaro reconoció este lunes a Juan Guaidó como presidente interino de la República.

"En 1987 hice un juramento de defender y dar hasta la vida por el país. Ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos. Me inmolo por la patria, pero no por un gobierno de incapaces y corruptos", recalcó.