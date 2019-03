Carlos Rotondaro reconoció a Juan Guaidó como presidente interino

El general Carlos Rotondaro, ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, reconoció este lunes a Juan Guaidó como presidente interino de la República durante una entrevista que concedió a NTN24.

"En 1987 hice un juramento de defender y dar hasta la vida por el país. Ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos. Me inmolo por la patria, pero no por un gobierno de incapaces y corruptos", recalcó.

Rotondaro agregó que continúa manteniendo los mismos principios que juró defender al graduarse en la Escuela Militar. "De seguro dirán que soy un traidor, pero sigo con los mismos principios. No soy un traidor; soy leal a la patria siempre".

El general le pidió al cuerpo castrense venezolano que se ponga del lado de la institucionalidad. "El poder originario nos está pidiendo a gritos un cambio y ese cambio hay que darlo a través de unas elecciones pacíficas en las que haya garantías", señaló.

Indicó que las declaraciones políticas, a su juicio, le han hecho daño a la Fuerza Armada Nacional, debido a que los militares deben tener el derecho constitucional al sufragio, pero no ser partidistas.

Rotondaro se encuentra actualmente en Colombia y solicitó refugio en ese país, luego de rechazar las acciones de Nicolás Maduro.