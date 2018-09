Carla Angola fue cuestionada por comentar sobre la situación en Venezuela

La periodista Carla Angola fue cuestionada en las redes sociales por comentar la necesidad de implementar una salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro por la vía no democrática.

“Las palabras de Marco Rubio que sugerían medidas radicales contra Maduro, no fueron una casualidad. Siento que latinoamérica y EE UU se preparan para escenarios más contundentes. ¿Sucederá?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Usuarios respondieron a su publicación y expresaron su desacuerdo. “No se trata de 'certeza' Carla, sino de probabilidades. El valor esperado de la opción más probable es casi uno”, indicó un usuario.

Por otra parte, una cuenta identificada como @VillaRosa2016 respondió: “No somos chavistas, pero su odio raya en lo insólito, todo lo que decía en Globovisión era mentira, su odio no tiene límites”.

Las palabras de @marcorubio que sugerían medidas radicales contra Maduro, no fueron una casualidad. Siento que latinoamérica y EEUU se preparan para escenarios más contundentes. ¿Sucederá? Nadie tiene certeza. Pero de que estarán listos si llega el momento... sí, estarán listos. pic.twitter.com/94jz8FY6vt

"Y por qué habría que bombardear todo el país si lo que se haría es solo poner presos a 80 pranes que tienen el poder".SALUDOS. Preguntele eso a @CarlaAngola @ramonmuchacho @napoleonbravo otros, que esperan que los gringos vengan con ¿banderas de paz?,LAS BOMBAS NO TIENEN NOMBRE.

Y usted, Carla Angola, apuesto su familia, no está en VENEZUELA, cuando caigan las supuestas bombas, que espera caigan en suelo venezolano, NO somos chavistas, pero su ODIO raya en lo insólito, todo lo que decia en GLOBOVISIÓN usted, era MENTIRA, su odio no tiene LIMITES!!!!